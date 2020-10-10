В Петербурге более 15 человек могут быть причастны к краже препаратов на 100 млн рублей

В отдел доставили более 15 человек. Фото: pixabay

В отдел доставили более 15 человек. Фото: pixabay

Сотрудники полиции в Петербурге выявили схему хищения дорогостоящих медицинских препаратов для лечения больных с онкологией. Их общая стоимость превышает 100 млн рублей.

Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу, сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в рамках дела, возбужденного по части 4 статьи 158 УК РФ о краже.

Следствие считает, что злоумышленники похищали лекарства в медицинских организациях, а после перепродавали их оптом и в розницу.

Было проведено 35 обысков, в результате которых стражи порядка изъяли документы, печати, штампы, денежные средства и сами препараты.

Более пятнадцати человек доставлены в отдел для проверки на причастность к кражам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники взяли у пенсионерки деньги за лекарства, но препараты так и не отдали.