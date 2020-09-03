В Петербурге мошенники взяли у пенсионерки деньги за лекарства, но препараты так и не отдали

В Невском районе Петербурга мошенники продали пенсионерке лекарства.

В отдел полиции обратилась 73-летняя женщина, проживающая в доме №4 по улице Белышева. Она рассказала, что на ее мобильный телефон несколько раз звонил неизвестный с предложениями о приобретении лекарственных препаратов в связи с наличием у нее онкологического заболевания.

Как стало известно gazeta.spb.ru, звонки поступали в период с 1 января по 22 апреля текущего года. Женщина перевела через банкомат 65 тыс. рублей на указанный счет, после чего пришла в поликлинику за оплаченными препаратами, однако звонившего там не оказалось.

Позже стражи порядка задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались 45-летняя женщина и мужчина 37 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка лишилась Jeep Grand Cherokee в День знаний.