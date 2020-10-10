Лера Кудрявцева напугала подписчиков, расплакавшись в прямом эфире

Звезда также продолжает судиться с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, который, по словам Леры, распространяет о ней недостоверную информацию. Фото: Instagram @leratv

Звезда также продолжает судиться с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, который, по словам Леры, распространяет о ней недостоверную информацию. Фото: Instagram @leratv

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева выложила в Instagram откровенное видео, где рассказала, что в её жизни сейчас непростой период, и не стала сдерживать слез.

Поклонники 49-летней Кудрявцевой не на шутку разволновались и стали предполагать, что могло так расстроить звезду. «Так расстроена, что даже не похожа на себя», — тревожно отмечают в комментариях неравнодушные подписчики телеведущей.

Отметим, что сейчас Лере действительно приходится сложно: мама актрисы, отдыхая в Крыму, попала в больницу с инсультом. Хотя её жизни уже ничего не угрожает, переезд в Москву женщине пока не рекомендуется, что, естественно, заставляет Кудрявцеву переживать. Кроме того, недавно телеведущая поделилась с Ксенией Собчак тем, что ей приходилось лечиться от депрессии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько получает Кудрявцева за участие в телепрограмме «Секрет на миллион».