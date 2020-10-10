Кладоискатель из Выборга нашел женский перстень допетровской эпохи близ Торфяновки

Старинный перстень отличается от привычных нам блестящих и тяжелых колец. Фото: pixabay.com

Старинный перстень отличается от привычных нам блестящих и тяжелых колец. Фото: pixabay.com

Кладоискатель из Выборга, находясь в поисках исторических артефактов, наткнулся на медный женский перстень времен Московского государства.

О редкой и удачной находке житель Выборга рассказал городскому онлайн-изданию «Выборг». Старинное украшение кладоискатель обнаружил в поле неподалеку от поселка Торфяновка. Перстень украшен изображением «птички с пузом», и в целом эта вещь характерна для периода XV-XVII веков. Оценка, однако, предварительная — точно атрибутировать предмет предстоит профессиональным археологам.

Имя удачливого кладоискателя остается в секрете. Отметим, что он, судя по всему, живо интересуется историей и археологией, поскольку сумел разглядеть в неприметном на вид перстне редкий артефакт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, реставрируя Первый кадетский корпус в Петербурге, археологи наткнулись на тысячи исторических объектов.