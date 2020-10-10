Минпросвещения представило единое расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В следующем году Единый государственный экзамен для одиннадцатиклассников (ЕГЭ) планируется провести с 22 марта по 1 июля, а Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов (ОГЭ) с 20 апреля по 1 июля.

Соответствующие документы подготовило Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором. ЕГЭ разделят на три этапа досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября). Для досрочного и основного периодов первыми экзаменами будут география, химия и литература.

ОГЭ также пройдет в три этапа: досрочный период начнется 20 апреля и продлится до 14 мая, основной поток учащихся будет сдавать экзамены с 21 мая по 1 июля, а в промежутке с 3 по 22 сентября состоится дополнительный этап сдачи. Досрочно сдавать первой будут математику, а в основном периоде — иностранные языки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19 октября Рособрнадзор обсудит с родителями подготовку к ЕГЭ и ГИА-9 у выпускников школ.