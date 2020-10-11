Четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами в Вологодской области

В Вологодской области сегодня утром произошло ДТП со смертельным исходом. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля, погибли четыре человека.
Авария случилась в воскресенье, 11 октября, на трассе «Москва — Архангельск». Столкнулись Subaru Impreza и ВАЗ-2114.
Как сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МЧС по региону, в результате погибло четыре человека, еще одного госпитализировали, за его жизнь сейчас борются врачи.
В Telegram-канале «МЧС России» опубликовали кадры с места аварии. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист скончался после падения с Сампсониевского моста. Причина дорожного инцидента неизвестна.