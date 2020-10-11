Мотоциклист скончался после падения с Сампсониевского моста

В Петроградском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта упал в воду.

Трагический инцидент произошел ночью в воскресенье, 11 октября. Мотоцикл Kawasaki лихо промчался по Сампсониевскому мосту, минуя красный сигнал светофора, после чего рухнул в воду.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 29-летний водитель скончался.

Причины произошедшей аварии устанавливаются. О других пострадавших или жертвах информация не поступала.

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