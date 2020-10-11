На Композиторов водитель BMW повредил три иномарки

В Выборгском районе Петербурга водитель иномарки врезался в три припаркованных авто. В результате инцидента пострадали только машины.

Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 11 октября, возле дома № 16 на улице Композиторов. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем легковушки марки BMW по неизвестным причинам влетел в припаркованные машины. В результате аварии пострадал Fiat Ducato, а повреждены цепной реакцией были также Ford и Toyota.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Космонавтов среди ночи прорвало трубу с кипятком. Припаркованные машины оказались в воде.