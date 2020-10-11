На проспекте Космонавтов среди ночи прорвало трубу с кипятком

На проспекте Космонавтов среди ночи прорвало трубу с кипятком
Припаркованные машины оказались в кипятке. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга среди ночи прорвало трубу. В залитой зоне оказались несколько автомобилей.

Инцидент случился в ночь на воскресенье, 11 октября, на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

К месту инцидента оперативно прибыли службы для устранения неполадок. Очевидцы отметили, что припаркованные машины оказались по полколеса в кипятке. Вокруг стоял пар.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за прорыва трубы улицу в центре Петербурга затянуло паром.

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