«Сует свою лапу к груди Кристи»: поклонники шокированы новым фото Асмус

Актриса Кристина Асмус в последнее время любит подразнить поклонников провокационными фотографиями. Совсем недавно в Instagram-аккаунте звезды снова поднялась буря споров.

Новый снимок Асмус разместила в своем микроблоге. Она стоит на сцене рядом с коллегой Борисом Мироновым, рука которого нырнула под футболку актрисы, устроившись на груди. Кадр был сделан на репетиции спектакля «Дачники» в театре имени М. Н. Ермоловой.

В комментариях под фото некоторые фолловеры ругаются на актрису за такую откровенность, других восхищает смелость Асмус.

«Сует свою лапу к груди Кристи», — написал пользователь. «Гарик его пришибет», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус показала фанатам сексуальный снимок.