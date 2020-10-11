«Сует свою лапу к груди Кристи»: поклонники шокированы новым фото Асмус

&#171;Сует свою лапу к груди Кристи&#187;: поклонники шокированы новым фото Асмус
Борис Миронов и Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус в последнее время любит подразнить поклонников провокационными фотографиями. Совсем недавно в Instagram-аккаунте звезды снова поднялась буря споров.

Новый снимок Асмус разместила в своем микроблоге. Она стоит на сцене рядом с коллегой Борисом Мироновым, рука которого нырнула под футболку актрисы, устроившись на груди. Кадр был сделан на репетиции спектакля «Дачники» в театре имени М. Н. Ермоловой.

В комментариях под фото некоторые фолловеры ругаются на актрису за такую откровенность, других восхищает смелость Асмус.

«Сует свою лапу к груди Кристи», — написал пользователь.

«Гарик его пришибет», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус показала фанатам сексуальный снимок.

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«Сует свою лапу к груди Кристи»: поклонники шокированы новым фото Асмус
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