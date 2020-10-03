«Отличный ракурс»: Асмус показала фанатам сексуальный снимок

Кристина Асмус восхитила поклонников откровенным снимком. Российская актриса позировала в коротком платье.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Под снимком она указала несколько неизвестных фактов о себе. Асмус призналась, что продолжает поддерживать контакты с преподавателями из театрального института, при этом до сих пор называет их на «вы». Кроме того, Асмус призналась, что обожает сладкое.

В комментариях под фото поклонники засыпали актрису многочисленными комплиментами.

«Отличный ракурс», — написал пользователь. «Красавица», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники раскритиковали зубы Асмус.