«Коронка, пломба, кариес»: поклонники раскритиковали зубы Асмус

&#171;Коронка, пломба, кариес&#187;: поклонники раскритиковали зубы Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус поделилась с публикой пикантной фотографией с большим зеленым виноградом во рту. Некоторые подписчики заявили о наличии у актрисы проблем с зубами.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Асмус сфотографировалась с широко открытым ртом и виноградом в идеально белых зубах. В комментариях внимательные пользователи указали, что зубы у актрисы «не родные». Они обратили внимание на пломбу, коронку и удаленные восьмерки.

«Ну не все свои! Вот пятерка коронка, а у шестого просвечивает пломба, контактный кариес был», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус пошутила про раздел имущества после развода с Харламовым.

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