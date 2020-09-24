«Коронка, пломба, кариес»: поклонники раскритиковали зубы Асмус

Кристина Асмус поделилась с публикой пикантной фотографией с большим зеленым виноградом во рту. Некоторые подписчики заявили о наличии у актрисы проблем с зубами.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Асмус сфотографировалась с широко открытым ртом и виноградом в идеально белых зубах. В комментариях внимательные пользователи указали, что зубы у актрисы «не родные». Они обратили внимание на пломбу, коронку и удаленные восьмерки.

«Ну не все свои! Вот пятерка коронка, а у шестого просвечивает пломба, контактный кариес был», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус пошутила про раздел имущества после развода с Харламовым.