Асмус пошутила про раздел имущества после развода с Харламовым

Асмус пошутила про раздел имущества после развода с Харламовым
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус пошутила про «совместно нажитое имущество» с шоуменом Гариком Харламовым.

Звезда опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. В комментариях под фото один из подписчиков задал ей вопрос, сама ли она ведет свою страницу в соцсети. Асмус решила подшутить над любопытным поклонником.

«50 процентов Гарик после развода. Все-таки подписчики совместно нажитые», — ответила актриса.

Напомним, о разводе Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова стало известно в июне. Супруги опубликовали в соцсетях посты о намерении разорвать отношения после 7 лет брака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус «подарила» развод Харламову. Такое заявление сделала сама актриса.

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