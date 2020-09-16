Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову

Актриса Кристина Асмус с юмором напомнила поклонникам о разводе с шоуменом Гариком Харламовым.

Звезда опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором просила помощи у своих подписчиков, которые знают, как быстро вернуть голос. Помимо советов и слов сочувствия под записью появился спам-комментарий от магазина нижнего белья с предложением сделать подарок любимому мужчине. Актриса решила иронично ответить на сообщение не по теме.

«Я уже сделала — развожусь с ним», — написала Асмус.

Подписчики оценили юмор актрисы и оставили несколько тысяч лайков под ее комментарием.

Напомним, о разводе Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова стало известно в июне. Супруги опубликовали в соцсетях посты о намерении разорвать отношения после 7 лет брака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус в откровенном наряде шокировала поклонников выполнением сложного акробатического трюка.