Асмус в откровенном наряде шокировала поклонников выполнением сложного акробатического трюка

Кристина Асмус показала фрагмент нового шоу «Золото Геленджика». Одна из сцен начинается с акробатического трюка в исполнении актрисы.

Новым видео звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. На ролике актриса в коротких шортах, корсете и парике выполняет тройное сальто, а потом говорит на камеру нужную по сценарию фразу.

Пользователи были поражены, с какой легкостью актриса выполнила трюки. Асмус скромно отметила, что не тренировалась 17 лет.

«Я в шоке», — написал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус в обнимку с Родригезом и Охлобыстиным пожаловалась на недосып. Актриса работает над новым шоу, которое вышло на телеканале ТНТ. Пользователи Сети предположили, что развод пошел ей на пользу.