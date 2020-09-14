Асмус в откровенном наряде шокировала поклонников выполнением сложного акробатического трюка

Асмус в откровенном наряде шокировала поклонников выполнением сложного акробатического трюка
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус показала фрагмент нового шоу «Золото Геленджика». Одна из сцен начинается с акробатического трюка в исполнении актрисы.

Новым видео звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. На ролике актриса в коротких шортах, корсете и парике выполняет тройное сальто, а потом говорит на камеру нужную по сценарию фразу.

Пользователи были поражены, с какой легкостью актриса выполнила трюки. Асмус скромно отметила, что не тренировалась 17 лет.

«Я в шоке», — написал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус в обнимку с Родригезом и Охлобыстиным пожаловалась на недосып. Актриса работает над новым шоу, которое вышло на телеканале ТНТ. Пользователи Сети предположили, что развод пошел ей на пользу.

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видео инстаграм кристина асмус


 

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