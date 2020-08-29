Асмус в обнимку с Родригезом и Охлобыстиным пожаловалась на недосып

Кристина Асмус похвасталась очередным проектом. Актриса работает над новым шоу, которое выйдет на телеканале ТНТ уже в сентябре.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Фото в компании привлекательных мужчин — актера Ивана Охлобыстина и шоумена Тимура Родригеза — приятно удивило поклонников актрисы. На снимке она позирует в коротком платье и на высоченных каблуках. В посте звезда пожаловалась на недосып.

«Спать по 2,5-3 часа — это трэш», — написала Асмус.

В комментариях поклонники завалили звезду восторженными отзывами. Пользователи Сети предположили, что развод пошел ей на пользу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус в будущем будет стриптизершей. Приложение Gradient спрогнозировало актрисе, что в будущем она сменит профессию с капиталом в 220 тыс. долларов.