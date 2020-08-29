Асмус в обнимку с Родригезом и Охлобыстиным пожаловалась на недосып

Асмус в обнимку с Родригезом и Охлобыстиным пожаловалась на недосып
Кристина Асмус опубликовала новое фото. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус похвасталась очередным проектом. Актриса работает над новым шоу, которое выйдет на телеканале ТНТ уже в сентябре.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Фото в компании привлекательных мужчин — актера Ивана Охлобыстина и шоумена Тимура Родригеза — приятно удивило поклонников актрисы. На снимке она позирует в коротком платье и на высоченных каблуках. В посте звезда пожаловалась на недосып.

«Спать по 2,5-3 часа — это трэш», — написала Асмус.

В комментариях поклонники завалили звезду восторженными отзывами. Пользователи Сети предположили, что развод пошел ей на пользу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус в будущем будет стриптизершей. Приложение Gradient спрогнозировало актрисе, что в будущем она сменит профессию с капиталом в 220 тыс. долларов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм кристина асмус сон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти госпитализировали двух человек после ДТП с лосем
В Петербурге 29 августа будет холодно и дождливо
Асмус в обнимку с Родригезом и Охлобыстиным пожаловалась на недосып
В Ленобласти машина сбила лося
Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
Мясников назвал угрозы для жизни Навального в коме
В Пулково в четверг задержат рейсы в Иваново и Тамбов
Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко