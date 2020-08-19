Кристина Асмус в будущем будет стриптизершей

Кристина Асмус поделилась с подписчиками предсказанием от мобильного приложения. Оказалось, что в будущем она будет стриптизершей.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Приложение Gradient спрогнозировало актрисе, что в будущем она сменит профессию с капиталом в 220 тыс. долларов. В мужья ей пророчат философа. У артистки должно быть трое детей, а старость она встретит в России.

Асмус заявила, что все сходится, осталось только найти супруга. Возлюбленного она решили искать в комментариях под своими публикациями.

«Познакомлюсь в комментариях», — написала артистка.

По постом многие подписчики поддержали Асмус. Другие же пожелали ей прекратить обижать Харламова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему Асмус и Гагарина подписаны на бывших мужей в соцсетях. Психолог убежден, что мужчины сильнее переживают развод, нежели их звездные жены. Именно поэтому они сократили общение с экс-возлюбленными до минимума.