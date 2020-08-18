Психолог объяснил, почему Асмус и Гагарина подписаны на бывших мужей в соцсетях

Кристина Асмус все еще подписана на бывшего супруга в соцсетях. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус все еще подписана на бывшего супруга в соцсетях. Фото: instagram.com/asmuskristina

Полина Гагарина и Кристина Асмус, несмотря на разрыв отношений с мужьями, продолжают «следить» за их жизнью в социальных сетях. Поведение знаменитостей объяснил психолог Максим Алябьев.

Артистки все еще подписаны на бывших в Instagram. Пользователи Сети обратили внимание, что мужчины сразу отписались от них. Психолог убежден, что мужчины сильнее переживают развод, нежели их звездные жены. Именно поэтому они сократили общение с экс-возлюбленными до минимума.

Как сообщила «Комсомольская правда», Алябьев подчеркнул, что Полина и Кристина решили обыграть ситуацию в свою пользу. Они продолжают быть подписанными на бывших, что делает их в глазах общественности как бы «выше ситуации».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус опубликовала «голое» фото и рассказала, зачем развелась. Под постом пользователи решили поддержать любимицу шутливыми комментариями. Они заявили, что теперь ее экс-супругу, Гарику Харламову, придется выложить такое же фото.