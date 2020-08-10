Асмус опубликовала «голое» фото и рассказала, зачем развелась

Кристина Асмус порадовала поклонников новым снимком. Актриса выложила в Сеть свое «голое» фото в ванной.

Фотографию звезда опубликовала в своем Instagram. Она позировала сидит спиной к камере.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — написала Асмус, добавив десятки хештегов, такие как «харлашкужалко», «уженезнаеткаксебяпродать», «моялюбимаяпорноактриса».

Под постом пользователи решили поддержать любимицу шутливыми комментариями. Они заявили, что теперь ее экс-супругу, Гарику Харламову, придется выложить такое же фото.

Напоминаем, что Асмус и Харламов объявили о расставании 22 июня. До сих пор непонятно, что стало причиной разлада в отношениях. Супруги тактично не реагируют на многочисленные вопросы, периодически отшучиваясь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус заговорила о романе с Чадовым. Она выложила пост, в котором ответила хейтерам, пишущим негативные комментарии.