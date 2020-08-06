Асмус заговорила о романе с Чадовым

В тексте поста она перечислила комментарии, которые частенько получает на своей странице. Фото: instagram.com/asmuskristina

В тексте поста она перечислила комментарии, которые частенько получает на своей странице. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус выложила пост, в котором ответила хейтерам, пишущим негативные комментарии.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Под фото она дала понять подписчикам, что ей невероятно надоели слухи и сплетни, а также бестактность некоторых пользователей Сети. В тексте поста она перечислила комментарии, которые частенько получает на своей странице. В их числе также оказался вопрос про отношения с актером Алексеем Чадовым.

Ни на один из мучающих подписчиков вопросов она не ответила, но дала понять, что все они – глупые.

«Хотя пофиг», — подытожила Асмус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус прокомментировала слухи о скорой свадьбе Харламова. Юморист якобы развелся, чтобы вновь жениться.