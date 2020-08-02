Асмус прокомментировала слухи о скорой свадьбе Харламова

Юморист якобы развелся, чтобы вновь жениться.

Актриса Кристина Асмус отметила на вопрос о скрой свадьбе юмориста Гарика Харламова. Звезда поделилась новой фотографией в своем Instagram-аккаунте, а ей в комментариях продолжают задавать вопросы о разводе с супругом. Один из пользователей спросил, правда ли, что Харламов собрался жениться в ближайшем будущем. Асмус ответила на вопрос с юмором.

«Да, а я подружка невесты»,

— написала актриса.

Напоминаем, что Асмус и Харламов объявили о расставании 22 июня. До сих пор непонятно, что стало причиной разлада в отношениях. Супруги тактично не реагируют на многочисленные вопросы, периодически отшучиваясь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус сымитировала оргазм на камеру. Актриса пошутила о том, что это первый раз, когда она получает удовольствие, после развода с мужем.