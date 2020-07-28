Асмус сымитировала оргазм на камеру

Актриса пошутила о том, что это первый раз, когда она получает удовольствие, после развода с мужем.

Об этом стало известно 28 июля. Актриса Кристина Асмус выложила провокационный ролик в своем Instagram-аккаунте. Она продемонстрировала свою игру, сымитировав голосом постельную сцену, а также характерные крики и стоны. Артистка написала, что «после развода оргазм только такой».

Поклонники разделились на два лагеря: кто-то оценил шутку и умение играть, другие же поругали Асмус за публикацию «пошлятины».

Напоминаем, что Асмус и Харламов состояли в браке на протяжении семи лет и недавно объявили о разводе. Супруги не объяснили, в чем причина их расставания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус и Харламов отписались друг от друга в Instagram.