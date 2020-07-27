Асмус и Харламов отписались друг от друга в Instagram

О разводе супругов стало известно в июне.

Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов отписались друг от друга в Instagram, на что обратили внимание пользователи. Теперь они стараются как можно меньше контактировать, развод тем временем не оформлен. Поклонники, обсуждая ситуацию, шутят, что удалить возлюбленного куда серьезнее, чем отнести заявление в ЗАГС.

Напоминаем, что пара объявила о расставании в июне в своих социальных сетях. Они не назвали причину, отметив, что ни в чем не виноват фильм «Текст» и скандал вокруг него. Асмус уверяла, что инициатором развода стала она, а вот Харламов говорит, что он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что развод довел Харламова до рекламы средства от поноса. Фанаты назвали комика Высоцким современного юмора, но неоднозначность темы многих заставила задуматься. Другие посчитали его гением рекламы, оценили подачу даже специалисты отрасли.