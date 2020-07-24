«Сочно»: развод довел Харламова до рекламы средства от поноса

&#171;Сочно&#187;: развод довел Харламова до рекламы средства от поноса
Гарик Харламов записал рекламный ролик. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Развод Гарика Харламова с Кристиной Асмус довел актера до рекламы средства от поноса.

Новую запись актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Харламов поделился роликом, где он в образе одного из своих сценических персонажей Эдуарда Сурового поет про средство от поноса. Поклонникам видео показалось очень смешным.

«Так сочно! Вам можно все рекламировать в такой манере», — написала подписчица.

Фанаты назвали комика Высоцким современного юмора, но неоднозначность темы многих заставила задуматься. Другие посчитали его гением рекламы, оценили подачу даже специалисты отрасли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Харламов объявил о разводе в центре Северной столицы. Комик произнес двусмысленную фразу на фоне разведенных мостов.

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гарик харламов инстаграм кристина асмус


 

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