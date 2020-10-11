Соседи назвали скрытным пытавшегося снять скальп с матери петербургского подростка

Подростка подозревают в покушении на убийство. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Подростка подозревают в покушении на убийство. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Соседи рассказали о 15-летнем мальчике, который стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.

О трагедии, которая едва не развернулась в воскресенье, 11 октября, в многоэтажке на Искровском проспекте, стало известно в воскресенье, 11 октября.

Сосед рассказал о том, что может охарактеризовать семью, в которой произошел инцидент, «нормальной», передает 78.ru.

Он уточнил, что в ней воспитывается также и маленький ребенок.

Подростка, который стал фигурантом дела, он назвал тихим, скрытым.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в отношении 15-летнего мальчика возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Следствие считает, что он нанес неустановленным предметом своей матери множественные удары по голове и туловищу.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.