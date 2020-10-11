В Петербурге 15-летний подросток попытался убить свою мать

Школьник стал фигурантом дела о покушении на убийство. Фото: pixabay.com

Школьник стал фигурантом дела о покушении на убийство. Фото: pixabay.com

В Петербурге подросток 15 лет стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Следователи считают, что он попытался убить собственную мать.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. По данным следователей, трагедия чуть было не произошла накануне, 10 октября, в квартире на Искровском проспекте. Он нанес матери множество ударов неустановленным предметом по голове и туловищу.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас ей оказывают помощь.

Правоохранители осмотрели место происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге пассажир, который не захотел платить таксисту, сядет на восемь лет за покушение на убийство.