В Петербурге 15-летний подросток попытался убить свою мать

В Петербурге подросток 15 лет стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Следователи считают, что он попытался убить собственную мать.
Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. По данным следователей, трагедия чуть было не произошла накануне, 10 октября, в квартире на Искровском проспекте. Он нанес матери множество ударов неустановленным предметом по голове и туловищу.
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас ей оказывают помощь.
Правоохранители осмотрели место происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге пассажир, который не захотел платить таксисту, сядет на восемь лет за покушение на убийство.