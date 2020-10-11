Машины отправят в объезд по «Нарве» из-за рухнувшего пешехода в Любани

Машины отправят в объезд по «Нарве» из-за рухнувшего пешехода в Любани
Рухнувший переход. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Ленинградской области организуют объезд после того, как трасса М-10 оказалась перекрыта из-за рухнувшего надземного перехода.

Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

По данным дорожного комитета, объезд организуют через поворот на региональную трассу Апраксин Бор – Трубников Бор с дальнейшим выездом на трассу М-11 «Нарва».

Инцидент произошел на трассе М-10 в Любани. Под ним пытался проехать самосвал с поднятым кузовом. В результате он снес надземный переход. По словам очевидцев, под ним оказались две машины. В региональном правительстве уточнили, что никто не пострадал.

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