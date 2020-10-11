Ехал с поднятым кузовом: стали известны подробности обрушения перехода в Любани

Место происшествия в Любани. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Место происшествия в Любани. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Ленинградской области начали проверку после обрушения надземного пешеходного перехода в Любани. Трасса М-10 перекрыта.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там уточнили, что в воскресенье, 11 октября, около 17:20 самосвал двигался с поднятым кузовом. В результате он снес пешеходный переход.

В региональном управлении ГИБДД также добавили, что движение на участке перекрыто.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — добавил он.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что об обрушении надземного перехода сообщали очевидцы.