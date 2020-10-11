Ехал с поднятым кузовом: стали известны подробности обрушения перехода в Любани

В Ленинградской области начали проверку после обрушения надземного пешеходного перехода в Любани. Трасса М-10 перекрыта.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Там уточнили, что в воскресенье, 11 октября, около 17:20 самосвал двигался с поднятым кузовом. В результате он снес пешеходный переход.
В региональном управлении ГИБДД также добавили, что движение на участке перекрыто.
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — добавил он.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что об обрушении надземного перехода сообщали очевидцы.