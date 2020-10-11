Самосвал обрушил надземный переход в Любани

Самосвал обрушил надземный переход в Любани
Рухнувший переход. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Любани рухнул надземный пешеходный переход. В него влетел самосвал.

О происшествии очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что в воскресенье, 11 октября, самосвал влетел в надземный пешеходный переход. Тот рухнул, а под ним в результате оказались два автомобиля.

В результате трасса М-10 оказалась перекрыта. Объезжать участок автомобилистам предлагают через Коркино.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Волхове при обрушении траншеи погиб рабочий.

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