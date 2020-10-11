В Волхове при обрушении траншеи погиб рабочий

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как во время земляных работ в Волхове погиб человек.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. По данным ведомства, инцидент в Волхове произошел в воскресенье, 11 октября. Сотрудники ООО «СтройМонолитСервис» вели работы по строительству водопровода и ливневой канализации.

В результате произошел обвал грунта траншеи. Травмы получил мужчина 1983 года рождения. Он умер в больнице от полученных травм.

Утверждается, что обрушение произошло из-за нарушений правил безопасности.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что рабочий пострадал при обрушении конструкций на стройке в Шушарах. Инцидент произошел при заливке бетона.