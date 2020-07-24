Рабочий пострадал при обрушении конструкций на стройке в Шушарах

Рабочий пострадал при обрушении конструкций на стройке в Шушарах
Стройплощадка на Старорусском проспекте. Фото: vk.com/shushary_story

В Шушарах при заливке бетона на строительной площадке произошло обрушение конструкций. Один человек пострадал.

Инцидент случился в пятницу, 24 июля, на Старорусском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Шушары | Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

На стройплощадке обвалились конструкции строящегося дома. Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадал 19-летний гражданин Таджикистана, находившийся на земле. На него упала арматура или жидкий бетон.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцы помогли медикам спасти захворавшего в Удельном парке грибника-пенсионера. Плохо стало 66-летнему мужчине.

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