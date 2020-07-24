Рабочий пострадал при обрушении конструкций на стройке в Шушарах

В Шушарах при заливке бетона на строительной площадке произошло обрушение конструкций. Один человек пострадал.

Инцидент случился в пятницу, 24 июля, на Старорусском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Шушары | Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

На стройплощадке обвалились конструкции строящегося дома. Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадал 19-летний гражданин Таджикистана, находившийся на земле. На него упала арматура или жидкий бетон.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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