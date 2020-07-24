Росгвардейцы помогли медикам спасти захворавшего в Удельном парке грибника-пенсионера

Росгвардейцы помогли медикам спасти захворавшего в Удельном парке грибника-пенсионера
Росгвардейцы перенесли мужчину из глубины парка к дорожке, где была оставлена медицинская каталка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Северной столицы сотрудники Росгвардии помогли прибывшим в Удельный парк врачам. Там стало плохо пожилому мужчине.

Инцидент произошел в пятницу, 24 июля. Приступ настиг 66-летнего горожанина, который вместе с сыном собирал в парке грибы.

Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по городу и Ленобласти, скорая помощь не могла проехать к пациенту по узким тропинкам. Тогда наряд росгвардейцы посадили медиков в свой служебный автомобиль, который оказался меньших габаритов, и отвез сотрудников на место происшествия.

После бойцы доставили мужчину к машине скорой помощи.

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