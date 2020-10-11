Стало известно о пострадавшем при обрушении пешеходного моста в Любани

Стало известно о пострадавшем при обрушении пешеходного моста в Любани
Рухнувший переход. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Травмы получил водитель грузового автомобиля.

В Тосненском районе Ленобласти сегодня, 11 октября, произошло обрушение пешеходного моста на трассе М-10. Он рухнул, так как его снес самосвал. В результате движение на участке дороги оказалось перекрыто. В администрации региона отмечали, что никто не погиб. Сейчас стало известно, что травмы получил водитель грузового автомобиля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МЧС России.

Непонятно, в каком состоянии находится мужчина. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машины отправят в объезд по «Нарве» из-за рухнувшего пешехода в Любани. По данным дорожного комитета, объезд организуют через поворот на региональную трассу Апраксин Бор – Трубников Бор с дальнейшим выездом на трассу М-11 «Нарва».

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