Стало известно о пострадавшем при обрушении пешеходного моста в Любани

Травмы получил водитель грузового автомобиля.

В Тосненском районе Ленобласти сегодня, 11 октября, произошло обрушение пешеходного моста на трассе М-10. Он рухнул, так как его снес самосвал. В результате движение на участке дороги оказалось перекрыто. В администрации региона отмечали, что никто не погиб. Сейчас стало известно, что травмы получил водитель грузового автомобиля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МЧС России.

Непонятно, в каком состоянии находится мужчина. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машины отправят в объезд по «Нарве» из-за рухнувшего пешехода в Любани. По данным дорожного комитета, объезд организуют через поворот на региональную трассу Апраксин Бор – Трубников Бор с дальнейшим выездом на трассу М-11 «Нарва».