В бизнес-центре на Петроградской произошел пожар

К счастью, никто не пострадал. Фото: Baltphoto

К счастью, никто не пострадал. Фото: Baltphoto

В понедельник, 12 октября, в Петроградском районе Петербурга произошло возгорание в вентиляции дома №40.

Как сообщается в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу, огонь распространился в бизнес-центре «Троицкий», расположенном в доме №40 по Каменноостровскому проспекту около 10:00 утра. В 10:08 пожару был присвоен повышенный номер 1-бис. Уже в 10:40 возгорание было устранено, пострадавших нет.

Отметим, что в тушении пожара принимали участие 28 спасателей и 6 единиц техники. На данный момент выясняются обстоятельства возгорания вентиляции в здании.

Напомним, что рядом с бизнес-центром «Троицкий», в соседнем здании, находится ДК Ленсовета. При пожаре здание не пострадало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ночью произошел пожар в Предпортовом проезде.