В Ленобласти за 2020 год ликвидировано 264 лесных пожара площадью 90,4 га

В Ленинградской области завершился пожароопасный сезон. Обусловлено это установившейся устойчивой дождливой погодой и понижением среднесуточных температур. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

В 2020 году в Ленобласти средняя площадь одного пожара составила всего 0,3 га. Также отмечается, что все возгорания были ликвидированы в день обнаружения, что позволило не допустить возникновения крупных лесных пожаров. Это стало доступным благодаря новой лесопожарной технике, закупленной в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов».

Отметим, что основной причиной возникновения лесных пожаров явилось неосторожное обращение граждан с огнем. По всем случаям для установления лиц, виновных в возникновении лесных пожаров и привлечения их к ответственности, материалы дел переданы в органы надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в бизнес-центре на Петроградской произошел пожар.