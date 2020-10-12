Нобелевскую премию по экономике вручили за теорию аукционов

Премию памяти Альфреда Нобеля за достижения в области экономики получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон.

Почетную награду им вручили за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов. Выводы своей исследовательской работы Милгром и Уилсон использовали для изобретения новых форматов аукционной продажи товаров и услуг, которые сложно выставлять на торги в традиционной форме. «Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», — заявили в Нобелевском комитете.

Напомним, что премия по экономике появилась благодаря шведскому Государственному банку в 1968 году. Она не имеет прямого отношения к премиям по физиологии, медицине, физики, химии и литературе, утвержденным самим Нобелем в завещании 1895 года. Тем не менее, эта награда, вручаемая Королевской академией наук, посвящена его памяти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа.