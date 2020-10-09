Нобелевскую премию мира вручили Всемирной продовольственной программе

В пятницу, 9 октября, Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе ООН. В списке лауреатов были Владимир Путин и Алексей Навальный.

Обладателя премии 2020 года объявила председатель комитета Берит Райсс-Андерсен в Осло. Всемирная продовольственная программа была удостоена победы за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Напомним, что Нобелевская премия мира вручается с 1901 года физическим лицам и организациям, которые внесли выдающийся вклад в укрепление мира. Узнать лауреатов заранее невозможно, комитет скрывает список, однако в СМИ попадает информация о частных инициативах. Так стало известно, что на премию претендуют президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Нобелевскую премию присудили ученым за открытие лечения гепатита С.