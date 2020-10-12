«Я хотел испугать ее»: Соколов заявил, что не планировал убивать Ещенко

«Я хотел испугать ее»: Соколов заявил, что не планировал убивать Ещенко
Олег Соколов на судебном заседании. Фото: Объединенная пресс-служба судов города

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко, рассказал, что взялся за оружие лишь для желания припугнуть аспирантку.

В понедельник, 12 октября, состоялось очередной судебное разбирательство по уголовному делу Олега Соколова. Трансляция велась в открытом доступе. Историк рассказал, что обрез, который следствие считает орудием убийства Ещенко, он не покупал. Оружие было найдено при переезде в квартиру в 90-х годах. Избавляться от него Соколов не спешил из-за желания оставить его для защиты от возможного нападения грабителей.

Также Соколов отметил, что не хотел убивать Ещенко. Доцент схватился за оружие, когда возлюбленная позволила сказать грубости про его семью, но выстрела непосредственно в нее производить он не намеревался, так как хотел просто испугать девушку. Факт желания совершить выстрел при этом он подтвердил.

Добавил Соколов и то, что не применял к аспирантке физического насилия до случившейся трагедии. Также историк рассказал, что не помнит ничего из того, что произошло после убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историк Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия ещенко олег соколов судебное заседание уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Историк Соколов рассказал, что убитая Анастасия Ещенко, была идеалом его красоты
«Я хотел испугать ее»: Соколов заявил, что не планировал убивать Ещенко
В Приморском районе появится новый детский сад с бассейном
В Финляндии количество карантинных дней для туристов сократилось до десяти
В Петербург доставили 120 тысяч тонн фасоли из Эфиопии
В Петербурге за прошедшую неделю выявлен 21 случай ртутного загрязнения
Коронакризис столкнул петербургский бизнес с большим количеством неплатежей
У черного перца обнаружили способность подавлять активность COVID-19