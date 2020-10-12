«Я хотел испугать ее»: Соколов заявил, что не планировал убивать Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко, рассказал, что взялся за оружие лишь для желания припугнуть аспирантку.

В понедельник, 12 октября, состоялось очередной судебное разбирательство по уголовному делу Олега Соколова. Трансляция велась в открытом доступе. Историк рассказал, что обрез, который следствие считает орудием убийства Ещенко, он не покупал. Оружие было найдено при переезде в квартиру в 90-х годах. Избавляться от него Соколов не спешил из-за желания оставить его для защиты от возможного нападения грабителей.

Также Соколов отметил, что не хотел убивать Ещенко. Доцент схватился за оружие, когда возлюбленная позволила сказать грубости про его семью, но выстрела непосредственно в нее производить он не намеревался, так как хотел просто испугать девушку. Факт желания совершить выстрел при этом он подтвердил.

Добавил Соколов и то, что не применял к аспирантке физического насилия до случившейся трагедии. Также историк рассказал, что не помнит ничего из того, что произошло после убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историк Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.