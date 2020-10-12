Бездетных россиян хотят обязать платить новый налог

Возможно, за желание жить для себя в скором времени придется платить. Фото: Pixabay

Возможно, за желание жить для себя в скором времени придется платить. Фото: Pixabay

Платить за возможность не иметь детей в России предложила председатель правления организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, в случае одобрения данной инициативы, платить налог обяжут как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста. Об этом общественный деятель сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Буцкая достаточно категорично высказалась об идее, добавив, что речь идет о россиянах, которые сознательно избегают родительских обязанностей.

«Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — поведала Буцкая в эфире.

Отмечается, что таким образом россияне будут платить за возможность реализовываться в карьере, образовании и в продолжении жизни непосредственно для себя.

Буцкая предлагает собирать налог ежемесячно. Выплата будет составлять 500р. При этом, если человек не имеет возможности зачать ребенка по медицинским показаниям, он будет освобожден от налогового обязательства.

Ожидается, что таким образом будет осуществляться борьба с низкой рождаемостью из-за которой уже сформировалась «огромная демографическая яма».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин объяснил, зачем нужно повысить налоги.