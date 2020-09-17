Мишустин объяснил, зачем нужно повысить налоги

Он напомнил, что страна находится в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обосновал необходимость повышения налогов. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что властям нужно обеспечивать доходы бюджету, чтобы продолжать исполнять социальные обязательства. Мишустин подчеркнул, что сейчас в России, как и во многих других странах мира, непростая ситуация в связи с пандемией коронавируса и нужно подстраиваться.

Он также прокомментировал возмущения по поводу несправедливости сборов. Премьер-министр заявил, что некоторые компании заявляют, что власти «забирают деньги только у нефтяных компаний». Мишустин убежден, что во время кризиса налоги должны платить не только нефтяные компании, но и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин выделил еще 22 млрд на выплаты медикам и соцработникам. Более 321 млн рублей пойдут на выплаты сотрудников центров ФМБА, еще более 1,8 млрд рублей — работников соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.