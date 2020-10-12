СКА уступил московскому «Динамо» на домашнем льду

Петербургский СКА проиграл в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы уступили московскому «Динамо».
Матч проходил в Ледовом дворце в понедельник, 12 октября. В результате СКА проиграл со счетом 3:4.
Счет в матче Дмитрий Кагарлицкий открыл уже на 4-й минуте, армейцы вскоре смогли выйти вперед с помощью Василия Токранова и Владислава Каменева. Счет сравнял Даниил Тарасов.
Забитыми шайбами в течение матча также отличились Яков Тренин, Вадим Шипачев и Артем Волков.
Отметим, что следующий матч СКА проведет уже на выезде. Команда из Петербурга выйдет на лед против «Сочи» 14 октября.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что 7 октября СКА проиграл в Ледовом дворце «Металлургу». Следующую игру, которая проходила 9 октября, армейцы выиграли со счетом 4:3.