СКА уступил московскому «Динамо» на домашнем льду

Петербургский СКА проиграл в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы уступили московскому «Динамо».

Матч проходил в Ледовом дворце в понедельник, 12 октября. В результате СКА проиграл со счетом 3:4.

Счет в матче Дмитрий Кагарлицкий открыл уже на 4-й минуте, армейцы вскоре смогли выйти вперед с помощью Василия Токранова и Владислава Каменева. Счет сравнял Даниил Тарасов.

Забитыми шайбами в течение матча также отличились Яков Тренин, Вадим Шипачев и Артем Волков.

Отметим, что следующий матч СКА проведет уже на выезде. Команда из Петербурга выйдет на лед против «Сочи» 14 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что 7 октября СКА проиграл в Ледовом дворце «Металлургу». Следующую игру, которая проходила 9 октября, армейцы выиграли со счетом 4:3.