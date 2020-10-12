Бабушка нижегородского стрелка пыталась спастись

Бабушка нижегородского стрелка пыталась спастись
Место происшествия. Фото: СУ СК РФ Нижегородской области

Соседка бабушки, к которой приехал стрелок из Нижегородской области, смогла восстановить ход событий во время стрельбы.

Трагедия произошла в понедельник, 12 октября, в поселке Большеорловском Нижегородской области. Неизвестный открыл стрельбу прямо на остановке общественного транспорта. В результате погибли четыре человека, еще пятеро оказались в больнице.

Как рассказала женщина телеканалу «360», во время инцидента она с бабушкой стрелка находились на остановке.

«Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба», — рассказала женщина. По ее словам, следующее, что она увидела, было падении женщины на землю.

После этого стрелок направил пистолет на прохожего.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что к поискам злоумышленника Росгвардия подключает беспилотные летательные аппараты.

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