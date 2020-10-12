В России создадут комиссию по защите от новых инфекций по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию Совбеза РФ. Она будет заниматься вопросами по созданию защиты от новых инфекций.

Такой указ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Предполагается, что новую комиссию возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Известно также, что среди задач комиссии – оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекций. Она также будет изучать механизмы возникновения новых болезней и проводить мониторинг распространения заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что актриса театра и кино Нина Ургант рассказала, как ей живется во время пандемии коронавируса. Ей 91 год. По ее словам, она готова сделать прививку, если ее попросит президент России Владимир Путин.