Стали известны новые детали об iPhone 12

Стали известны новые детали об iPhone 12
Apple удерживает популярность на рынке. Фото: pixabay.com

Инсайдер раскрыл последние детали о новом iPhone 12. Гаджет получит улучшенную камеру и более быстрый датчик Face ID.

Как сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Макса Вейнбаха, новые смартфоны «яблочной» компании будут поддерживать алгоритм динамического зонирования. Именно он позволит Face ID работать быстрее.

Ожидается, что новые камеры смартфонов будут снимать более детализированные изображения, гаджет получит и усовершенствованный зум. Кроме того, аппараты будут поддерживать съемку 4К-видео.

Более емкими, по мнению инсайдера, будут и батареи, заряд они смогут держать на час дольше.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что компания Apple требует блокировки Telegram-каналов, где публикуют данные белорусских силовиков. При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что не видит необходимости прекращать работу этих каналов.

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