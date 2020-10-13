Диетолог рассказала, как правильно заедать стресс

Заедать стресс – это нормально. Впрочем, портить здоровье при этом необязательно. Как поднимать настроение с помощью еды правильно, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

По словам специалиста, главная ошибка – количество поглощаемой еды, передает радио Sputnik. Так, достаточно будет кусочка шоколада вместо целого торта. Бережная добавила: важно, чтобы подобные приемы пищи были разовыми, а не стали ежедневной привычкой.

Диетолог уточнила: потребление сладостей в больших количествах может привести к тому, что даже шоколад не будет поднимать настроение, а стресс станет постоянным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как отличить настоящий творог. Так, крахмал является свидетельством того, что приобретенный творог — ненатуральный, искусственный продукт. Выяснить это дома можно с помощью обычного йода.