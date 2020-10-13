«Заплаканная» Асмус развеселила подписчиков

&#171;Заплаканная&#187; Асмус развеселила подписчиков
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками снимком с потекшей тушью и рассказала о тяжелых буднях. Фото привлекло массу шутливых комментариев ее подписчиков.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На селфи у нее были сильно взъерошены волосы и размазан макияж. Черная тушь звезды растеклась по глазам и щекам.

«Понедельник — день тяжелый», — написала она.

Подписчики бросились в шутку утешать звезду. Они подчеркнули, что «красоту не испортишь даже понедельником».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники были шокированы новым фото Асмус. В комментариях под фото некоторые фолловеры ругались на актрису за такую откровенность, другие признались, что их восхищает смелость Асмус.

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