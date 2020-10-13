«Заплаканная» Асмус развеселила подписчиков

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками снимком с потекшей тушью и рассказала о тяжелых буднях. Фото привлекло массу шутливых комментариев ее подписчиков.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На селфи у нее были сильно взъерошены волосы и размазан макияж. Черная тушь звезды растеклась по глазам и щекам.

«Понедельник — день тяжелый», — написала она.

Подписчики бросились в шутку утешать звезду. Они подчеркнули, что «красоту не испортишь даже понедельником».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники были шокированы новым фото Асмус. В комментариях под фото некоторые фолловеры ругались на актрису за такую откровенность, другие признались, что их восхищает смелость Асмус.