Спасатели больше часа тушили пожар в «коммуналке» на Бухарестской

В Петербурге на Бухарестской улице произошел пожар в коммунальной квартире. Спасатели боролись с огнем больше часа.

Возгорание случилось во вторник, 13 октября, в доме №86 по указанной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:32. На место происшествия оперативно выехали 15 пожарных.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, в помещении обгорела обстановка на 10 «квадратах». Прибывшие спасатели потушили пламя.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спасатели тушили пожар в Красногвардейском районе. Там горела иномарка.