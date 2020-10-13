Спасатели больше часа тушили пожар в «коммуналке» на Бухарестской

Спасатели больше часа тушили пожар в &#171;коммуналке&#187; на Бухарестской
Пожарные тушили огонь больше часа. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге на Бухарестской улице произошел пожар в коммунальной квартире. Спасатели боролись с огнем больше часа.

Возгорание случилось во вторник, 13 октября, в доме №86 по указанной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:32. На место происшествия оперативно выехали 15 пожарных.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, в помещении обгорела обстановка на 10 «квадратах». Прибывшие спасатели потушили пламя.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спасатели тушили пожар в Красногвардейском районе. Там горела иномарка.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб. пожар


 

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