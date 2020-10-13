Пискаревский проспект осветила полыхающая иномарка

В Петербурге спасатели тушили пожар в Красногвардейском районе. Там горела иномарка.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что ведомство получило сигнал о пожаре в понедельник, 12 октября, вечером. На Пискаревском проспекте загорелся автомобиль Volvo.

Спасателям потребовалось около 20 минут на то, чтобы справиться с пожаром. В автомобиле в результате сгорел моторный отсек.

«Сведения о пострадавших не поступали», — заявили в региональном управлении ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области в этом году успели ликвидировать 264 лесных пожара на площади в 90,4 га.