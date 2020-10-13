Мужчина вонзил нож в шею собутыльника после распития спиртного в хостеле на Ладыгина

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина устроил поножовщину в хостеле. Подозреваемого в преступлении задержали.

Инцидент произошел в понедельник, 12 октября, у дома №21 по Рижскому проспекту. В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении. Прибывшие стражи порядка опросили на месте 42-летнего пострадавшего.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, выяснилось, что между мужчинами возникла ссора на фоне распития спиртного, после чего один из них вонзил нож в шею собутыльника.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Задержанным оказался 42-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, устроившего смертельную поножовщину в «коммуналке».