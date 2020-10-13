Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым

Молодого человека, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, обнаружили мертвым. Тело нашли недалеко от места трагедии.

Об этом стало известно сегодня утром, 13 октября. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на данные регионального следственного управления СК, тело нашли полицейские и сотрудники Росгвардии в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское.

Напомним, стрельба прогремела днем в понедельник, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный ружьем юноша расстрелял несколько человек, в том числе свою бабушку, после чего скрылся в лесу. Трое умерли от ран, пострадали три человека, их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бабушка нижегородского стрелка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии.